«التعريف بالإسلام» تطلق مشروعاً تعليمياً

وطن النهار

اكد مدير لجنة التعريف بالإسلام التابعة لجمعية النجاة الخيرية ابراهيم البدر حرص اللجنة الحثيث على رعاية المهتدين الجدد وتعليمهم وتثقيفهم، معتبراً مرحلة ما بعد إشهار الإسلام من اهم مراحل المهتدي الجديد، وقال ان اللجنة تخرج سنويا قرابة 3000 دارس ودارسة من خلال مشروع علمني الإسلام، والذي يهدف إلى تعليم المهتدين شتى العلوم الشرعية، وذلك لتنمية ثقافتهم الإسلامية وتربيتهم وفق منهج الكتاب والسنة، لافتا إلى أن المشروع يُدرس بـــ14 لغة عالمية.

وأوضح البدر أن اللجنة في ظل هذه الظروف الصحية الحالية المستمرة والداعية الى اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية والوقائية، ومن خلال شعار «الدعوة مستمرة» تقوم اللجنة بتنفيذ جميع انشطتها التوعوية والدعوية عن بعد، أكد بان اللجنة مستمرة في طرح المشروع على اهل الخير، حيث توفر لهم المدرسين والدعاة الأكفاء، كما تستخدم جميع الوسائل التقنية الحديثة في التعلم، وكذلك اقامة المسابقات وتوزيع الجوائز التشجيعية على المشاركين، لخلق أجواء المنافسة بينهم.

وبين البدر ان كلفة الدارس الواحد تبلغ 25 ديناراً تشمل مكافآت المدرسين والمصاريف الادارية والجوائز التي توزع في الحفل الختامي وغيرها ومدة الدورة الدراسية ثلاثة أشهر ويشارك في الدورة قرابة 10 مشاركين، داعيا أهل الخير للمساهمة في هذا المشروع وابتغاء الأجر والثواب، ومساعدة اللجنة في نشر رسالتها.

