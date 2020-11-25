الخمسان: الهويدي تدعم ديوانية شعراء النبط

وطن النهار

وجه أمين السر مدير إدارة ديوانية شعراء النبط نصار الخمسان الشكر إلى وكيل وزارة الإعلام منيرة الهويدي على اهتمامها وحرصها على برامج الشعر النبطي وخصوصا اهتمامها باستمرار عرض ووجود برنامج ديوانية شعراء النبط على شاشة تلفزيون الكويت. وقال إن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن الديوانية جزء من الوكيلة الفاضلة فهي بنت شاعر الكويت الكبير سليمان الهويدي -رحمه الله- الذي هو من المؤسسين الأوائل لديوانية شعراء النبط ومقدم برنامجها الناجح. وقال ان الوكيلة منيرة تقف مع هذا الموروث الشعبي والأدب الشعبي وتدعم كل الجهود لرعاية الأدب والشعر النبطي والدفع بها نحو النجاح والتألق وتدعم أعضاء الديوانية، وخصوصاً القدامى من الشعراء... وختم بقوله: تحية تقدير من إدارة ديوانية شعراء النبط وشعرائها لوكيلة الإعلام منيرة الهويدي.