رؤساء المجالس التشريعية الخليجيون: صباح الأحمد فقيد كبير

وطن النهار

أكد رؤساء مجالس التشريعية في دول الخليج حرصهم على دعم مسيرة التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي «لكي تتحقق الأهداف والغايات المنشودة في دعم العمل الخليجي المشترك».

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ14 لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة رئيسة مجلس النواب في مملكة البحرين فوزية زينل ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وأعرب رؤساء المجالس التشريعية الخليجية وفقا لبيان الاجتماع عن خالص التعازي وصادق المواساة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أمير دولة الكويت لوفاة المغفور له باذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -طيب الله ثراه- واستذكر رؤساء المجالس المكانة الخالدة للفقيد الكبير مشيدين بمسيرته الطيبة واسهاماته الجليلة كأحد المؤسسين والداعمين لمجلس التعاون الخليجي ودوره في تحقيق الرفاهية لوطنه وأمته وجهوده في ارساء دعائم السلم والأمن الدوليين والذود عن قضايا الأمتين العربية والاسلامية داعين الله تعالى ان يوفق صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد ويسدد خطاه لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة في جميع مسارات الحياة الانسانية. من جانب آخر اكد رؤساء المجالس الخليجية وفقا للبيان حرصهم بدعم مسيرة التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لكي تتحقق الأهداف والغايات المنشودة في دعم العمل الخليجي المشترك.

كما اتخذ الرؤساء عددا من القرارات بشأن المواضيع المدرجة على جدول أعمال اجتماعهم ومن أهمها «اطلع أصحاب على مذكرة الأمانة العامة لمجلس التعاون المقدمة للاجتماع بشأن اللجنة البرلمانية الخليجية – الأوروبية حيث وجهوا بتكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتنسيق مع مجلس دولة الرئاسة (مجلس النواب بمملكة البحرين) لضمان استمرار الزيارات المتبادلة مع البرلمان الأوروبي». واشاد بيان الاجتماع بجهود قادة وحكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في التصدي لجائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) وتداعياتها الصحية والاقتصادية واستعادة الحياة الطبيعية.

وشدد البيان على أهمية الإسراع في تأسيس منظومة وآليات متكاملة للأمن الغذائي والمائي والدوائي والصحي بين دول مجلس التعاون الخليجي والسعي لاستكشاف مصادر جديدة للنمو واستدامة الاقتصاد.

