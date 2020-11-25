رصد الإعلانات الانتخابية في السكن الخاص

وطن النهار

اكد مدير مكتب مدير فرع بلدية مبارك الكبير سعد الشريكة ان بلدية المحافظة وجهت انذارات لأصحاب البيوت المخالفين للائحة الاعلانات، خاصة الذين يضعون الاعلانات الانتخابية على واجهات منازلهم، موضحا ان الغرامة المالية لمن لا يقوم بازالة الاعلان خلال 24 ساعة من انذاره سيضطر لدفع قيمة المخالفة التي تتراوح من 1000 حتى 3000 دينار.

وأوضح الشريكة في تصريح صحافي خلال قيام الفرق الميدانية التابعة للجنة المشتركة لانتخابات مجلس الأمة 2020 بحملة واسعة لانذار المخالفين للائحة الاعلانات في مناطق السكن الخاص ممن يضعون اعلانات لمرشحي انتخابات مجلس الامة على منازلهم فيما حررت محاضر مخالفات مباشرة على المعلنين في املاك الدولة والمناطق الاستثمارية والتجارية.

وأشار الشريكة الى أن البلدية تقوم بجولات تفتيشية لرصد ومخالفة العقارات في محافظة مبارك الكبير المخالفة للائحة الاعلانات بوضع اعلانات لمرشحين غير مرخصة.

وأضاف ان محضر المخالفة يضم غرامة تتراوح من ألف دينار الى 3 آلاف دينار بسبب التعديات على أملاك الدولة حيث تتم الازالة بشكل مباشر.

وقال الشريكة ان الحملة تبدأ من ضاحية صباح السالم وتنتهي في منطقة أبو فطيرة السكنية، فغير مسموح بوضع اي اعلان للمرشحين على السكن الخاص او الاستثماري او التجاري، مبينا أن تعاون المواطنين مع البلدية خلال فترة الانذار يجنبهم الوقوع في المخالفات.

