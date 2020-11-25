«الاستئناف» أعادت 4 مرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية

وطن النهار

قضت محكمة الاستئناف الادارية أمس في «الطعون الانتخابية» بالغاء حكم محكمة اول درجة القاضي بتأييد قرار شطب المرشحة نادية العثمان وقضت باعادتها الى كشوف المرشحين، كما ايدت محكمة الاستئناف حكم محكمة اول درجة باعادة كل من المرشحين طلال دشتي وباسم السعد وفاضل اسد الى كشوف المرشحين فيما تم تأييد الحكم بشطب كل من المرشحين أحمد الخشنام وفاضل الدبوس وابراهيم دشتي ومحمد الحداد وهادي الوطري ومحمد عيسى، فيما قررت المحكمة حجز باقي الطعون الى جلسة غد الخميس للحكم. وكانت المحكمة الادارية قد قضت في الطعون الانتخابية على خلفية قرار لجنة الانتخابات بشطب المرشحين بالغاء قرار شطب 8 مرشحين وهم «يوسف الغربللي وصلاح الهاشم وخالد النيف المطيري وعايض ابو خوصه وطلال دشتي وباسل السعد وحسن السبيعي وفاضل اسد» وأعادتهم الى سجل كشوف المرشحين، كما ايدت المحكمة قرار لجنة الانتخابات بشطب باقي المرشحين وهم بدر الداهوم وفاضل الدبوس، أحمد الخشنام، محمد عبدالأمير الحداد، وأنور الفكر وهادي الوطري وعلي التركي وابراهيم دشتي ووليد الغريب وكوثر صادق وبكر الرشيدي وهاني حسين و ليلى العثمان.

