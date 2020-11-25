النجار: تخصيص 107 مدارس لجان اقتراع لـ«أمة 2020»

وطن النهار

أكد وكيل وزارة التربية المساعد للشؤون المالية يوسف النجار، أنه منذ بداية صدور مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس الأمة، قامت وزارة التربية بتشكيل لجنة عليا ولجان فرعية لتوفير الاحتياجات المطلوبة للعملية الانتخابية.

وقال في تصريح صحافي، انه تم اختيار عدد 102 مدرسة و5 مدارس للجان الرئيسة لعملية الانتخاب التي ستتم في الشهر القادم يوم 5 ديسمبر 2020م، مشيراً بأن التنسيق جار مع وزارة العدل والجهات المعنية بشكل يومي بتجهيز المدارس ولتوفير الاحتياجات المطلوبة لهم ومواجهة أي عطل في المدارس لتكون جاهزة في يوم الانتخاب.

واضاف النجار أن في يوم الانتخاب سيتم تواجد مديري المدارس والشؤون الهندسية ومدير ومراقبي الخدمات العامة وذلك لأي ظرف طارئ في المدارس، وسيتم تسخير جميع موظفي وزارة التربية ومسؤوليها لهذا اليوم، موضحا أنه تم الاتفاق مع بلدية الكويت لتنظيف الساحات الخارجية للمدارس بعد يوم الانتخابات لتكون جاهزة لدوام العاملين بها بعد الانتخابات.

