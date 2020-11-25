«نزاهة»: 180 متطوعاً يتدربون على مراقبة الانتخابات التشريعية

وطن النهار

تقيم الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) دورة تدريبية لمتطوعي جمعية الشفافية الكويتية والبالغ عددهم 180 متطوعا على مدى يومين 25 و26 نوفمبر 2020.

وتأتي هذه الدورة بعد قرار مجلس الوزراء بمشاركة منظمات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات لمجلس الأمة 2020، ودعما لمبادرات المجتمع المدني في مجال الرقابة المجتمعية ومؤازرة المؤسسات الحكومية في أداء دورها الرقابي.

وتستهدف هذه الدورة بناء قدرات المشاركين في مجال ثقافة الشفافية الانتخابية والمسؤولية المجتمعية في جهود مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في الممارسات الانتخابية.

وتسلط الضوء على مدونة سلوك المراقب الانتخابي وقانون الانتخاب الكويتي، اضافة الى شفافية النظام الديمقراطي ومكافحة الفساد والوقاية منه، بمشاركة ممثلين عن (نزاهة) وعن جمعية الشفافية ووزارة الداخلية والمختصين اكاديميين.

