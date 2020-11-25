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وطن النهار

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إزالة 25 إعلاناً انتخابياً مخالفاً في الفروانية


نفذ الفريق الرقابي في ادارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية في فرع بلدية محافظة الفروانية جولة في عموم مناطق المحافظة لازالة اعلانات المرشحين المخالفة. وأكد مدير ادارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية د. ناصر الرشيدي أن الجولة التي نفذها المفتشون جاءت في اطار الجولات الميدانية في عموم مناطق المحافظة لازالة الاعلانات المخالفة للمرشحين، مؤكدا انها أسفرت عن ازالة 25 اعلاناً انتخابياً مخالفاً من على المنازل بالاضافة الى توجيه عدة انذارات. وأشار الى تواصل المفتشين بالفريق الرقابي بالادارة لجولاتهم الميدانية لرصد الاعلانات المخالفة وازالتها على الفور، داعيا المرشحين الالتزام بأحكام القانون تجنبا للمخالفة والغرامة التي تتراوح من 1000 حتى 3000 دينار شاملة كلفة الازالة سواء كانت اعلانات مخالفة بالشوارع الرئيسة أو اعلانات المنازل. ولفت الى ان الفريق الرقابي في فرع البلدية بالمحافظة لن يتهاون في اتخاذ جميع الاجراءات القانونية حيال أي اعلان مخالف.


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