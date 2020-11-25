الأمير عزى بشهداء الكويت: نعتز بالتضحيات والأدوار البطولية في الذود عن حمى الوطن

أول النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقيات تعازٍ إلى أسر شهداء الوطن: الشهيد برجس عشوي بلال الخالدي والشهيد سالم راشد شلاب الدوسري والشهيد وليد إبراهيم عبدالله الجيران والشهيد منذر نعمان عبدالرزاق السيف والشهيد حسين علي عبدالله القبندي والشهيد خالد فراج محمد الدوسري الذين احتضنهم ثرى الوطن أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاتهم، مستذكرا سموه بكل الاعتزاز تضحياتهم وأدوارهم البطولية في الذود عن حمى الوطن العزيز وبذل دمائهم الزكية في سبيل ترابه، سائلا سموه الباري تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وينزلهم منازل الشهداء الأبرار وأن يلهم أسرهم الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقيات تعازٍ مماثلة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته، سائلا سموه الباري تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وينزلهم منازل الشهداء وأن يلهم أسرهم الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء. كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيات تعازٍ مماثلة. واستقبل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان امس سمو الشيخ ناصر المحمد. واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد سمو الشيخ ناصر المحمد.

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الشيخ د. إبراهيم الدعيج.

