سفارة الخرطوم: مساعدات الكويت خففت معاناة الشعب السوداني

أول النهار

تلقت رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية د. عبدالله المعتوق رسالة شكر من سفارة السودان لدى الكويت، ثمنت فيها الدور الإغاثي للهيئة في تخفيف معاناة آلاف السودانيين المتضررين جراء الفيضانات في الفترة الأخيرة.

وأشارت الرسالة التي وردت من نائب وزير الخارجية ناصر الصبيح إلى تقدير السفارة السودانية لهذا العمل الإنساني الكبير الذي جاء إعمالًا للمبادئ الإنسانية التي أرساها الأمير الراحل والتوجهات السامية لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أمير البلاد وولي عهده سمو الشيخ مشعل الأحمد.

وأكدت البعثة السودانية أن المساعدات الكويتية التي قدمتها الهيئة الخيرية لدعم ضحايا الفيضانات كان لها الأثر الكبير في تخفيف معاناة الآلاف من الشعب السوداني.

ولفتت إلى أن المبادرات الإنسانية الكويتية المستمرة تحظى بالإشادة والتقدير من جانب الشعب السوداني وقياداته، وهو أمر يسجل في صحائف وذاكرة وتاريخ الشعب السوداني حسب تعبير الرسالة.

وكانت الهيئة الخيرية قد نفذت مشروعًا إنسانيا كبيرًا لإغاثة متضرري السيول والفيضانات عبر مكتبها في السودان بحضور القائم بالأعمال بسفارة الكويت عبدالكريم صالح المجيم ووزير الصحة السوداني ونائب مفوض العون الإنساني ولفيف من قيادات المنظمات الإنسانية.

