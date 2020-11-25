أمثال الأحمد: منهجية عمل شاملة لمركز العمل التطوعي

أول النهار

عقد مجلس أمناء مركز العمل التطوعي اجتماعه الأول برئاسة الشيخة أمثال الأحمد وحضور أعضاء مجلس الأمناء وهم د. جاسم بشارة وعبدالرحمن الفارسي وعبدالرحمن المطيري وأنور الحساوي ود. معصومة المطيري. وقالت الشيخة أمثال الأحمد في تصريح صحافي عقب الاجتماع الذي يأتي عقب صدور قرار مجلس الوزراء رقم 864 لسنة 2020 بشأن تشكيل مجلس أمناء المركز إن المجلس ناقش المسودة الأولى للاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي والتي يعمل على إعدادها كوادر شبابية وطنية وتهدف إلى تمكين المتطوع من أداء دوره في خدمة المجتمع وتنمية الذات في إطار علمي تراكمي. وأضافت أن مشروع الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي بالكويت يعتمد على منهجية عمل شمولية وتكاملية بهدف توحيد الجهود وتعظيم الاستفادة وتنظيم العمل التطوعي. وأشارت إلى أن هذه الاستراتيجية تعد الأولى من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وستركز على اشراك جميع جهات الدولة والقطاعين الأهلي والخاص ذات الصلة بالعمل التطوعي لتنميته واكسابه المزيد من النجاح وفق أطر واضحة.

