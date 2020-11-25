الأمير وولي العهد عزيا أسر الشهداء السبعة: نستذكر بكل الاعتزاز تضحياتهم وبطولاتهم

الأولى

بعث سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقيات تعاز إلى أسر شهداء الوطن برجس الخالدي، سالم الدوسري، وليد الجيران، منذر السيف، حسين القبندي، خالد الدوسري الذين احتضنهم ثرى الوطن اول من أمس أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاتهم مستذكرا سموه بكل الاعتزاز تضحياتهم وأدوارهم البطولية في الذود عن حمى الوطن العزيز وبذل دمائهم الزكية في سبيل ترابه سائلا سموه الباري تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وينزلهم منازل الشهداء الأبرار وأن يلهم أسرهم الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقيات تعاز مماثلة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته سائلا سموه الباري تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وينزلهم منازل الشهداء وأن يلهم أسرهم الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيات تعاز مماثلة.