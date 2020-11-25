لقاح «كوفيد - 19» في الكويت نهاية العام

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أعلنت وزارة الصحة امس ان لقاح BNT162 القائم على الحمض الريبي النووي الناقل للوقاية من مرض كوفيد- 19 سيصل الى البلاد نهاية العام الحالي وسيكون خاضعا لموافقة الجهات التنظيمية المحلية.

وأعرب الوكيل المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية في الوزارة عبدالله البدر في بيان صحافي عن سعادته بالتوصل الى الاتفاق بين الكويت وماينز- المانيا الذي اعلنته كل من شركتي فايزر وبايو ان تيك امس وابرام اتفاقية مع وزارة الصحة لتوريد اللقاح.

وقال انه بناء على طلب الوزارة سيتم تسليم اللقاح مع نهاية عام 2020 وخلال عام 2021 بعد اتمام الاختبارات السريرية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية المحلية، مضيفا انه لم يتم الافصاح عن التفاصيل المالية الخاصة بهذه الاتفاقية.

وأوضح ان خدمة المواطنين ستظل على رأس قائمة اولوياتنا اذ قمنا باتخاذ كل الاجراءات لتلقي لقاح كوفيد- 19 وتخزينه في منشآتنا عند درجة حرارة تبلغ - 70 درجة مئوية وتأتي شراكتنا مع شركة فايزر وبايو ان تيك في اطار جهودنا الرامية الى مكافحة الفيروس.

وذكر ان الاتفاقية تندرج تحت اطار الالتزام العالمي لكل من فايزر وبايو ان تيك بمجابهة ازمة كوفيد- 19 العالمية. من جانبها قالت رئيسة اعمال فايزر في منطقة الخليج ليندسي ديتشي يشرفنا جدا ان نتعاون مع الحكومة الكويتية من اجل حشد كل مواردنا العلمية والتصنيعية من اجل تحقيق هدفنا المشترك بتوفير لقاح كوفيد- 19 للشعب الكويتي بأقرب وقت ممكن. وأوضحت ديتشي ان تحقيق هدف فايزر (انجازات ترتقي بحياة المرضى) بات يمثل ضرورة اكبر من اي وقت مضى آملة ان يساعد اللقاح في تحقيق هذا الأمر ويعتمد ذلك على النجاح في الاختبارات السريرية والجوانب التنظيمية على حد سواء.

من جانبه تقدم الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية لدى بايو ان تيك شون ماريت بالشكر للحكومة الكويتية على دعمها وثقتها في قدرتهم على تطوير لقاح نعتقد انه قادر على مجابهة هذا التهديد الوبائي العالمي.

وأكد ماريت ان الهدف يتمحور حول توفير امدادات عالمية من لقاح آمن وفعال ضد مرض كوفيد- 19 لكثير من الناس حول العالم بأقرب وقت ممكن.

وبدأت كل من فايزر وبايو ان تيك اجراءات الحصول على الموافقات التنظيمية في نوفمبر الحالي ويتوقع ان تقومان بتصنيع ما قد يصل الى 1?3 مليار جرعة على مستوى العالم بحلول نهاية عام 2021.

من جانب آخر اعلنت وزارة الصحة امس تسجيل 402 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 140795 في حين تم تسجيل حالتي وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 870 حالة.

وقالت ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في اقسام العناية المركزة بلغ 75 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها بمرض كوفيد- 19 ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 6518 حالة. وأضافت ان عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 5583 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1062076 فحصا. وكانت الوزارة اعلنت امس شفاء 559 اصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 133407 حالات.