جواز السفر الصحي في الربع الأول من 2021

الأولى

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) عن إطلاق وثيقة الكترونية جديدة للمسافرين لإعادة فتح الحدود، مشيرا إلى أنه في مرحلة التطوير النهائية لبطاقة السفر الصادرة عن اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، وهي بطاقة صحية رقمية تدعم إعادة فتح الحدود بأمان. (طالع ص 11)

وبدأت الحكومات في استخدام الاختبار كوسيلة للحد من مخاطر استيراد COVID-19 عند إعادة فتح حدودها للمسافرين دون تدابير الحجر الصحي.

وستقوم IATA Travel Pass بإدارة والتحقق من التدفق الآمن لمعلومات الاختبار أو اللقاح اللازمة بين الحكومات وشركات الطيران والمختبرات والمسافرين.

ودعا اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) إلى اختبار COVID-19 المنتظم لجميع المسافرين الدوليين ويجب أن تدعم البنية التحتية لتدفق المعلومات اللازمة لتمكين كل من الحكومات التي لديها وسائل للتحقق من صحة الاختبارات وهوية أولئك الذين يقدمون شهادات الاختبار، وشركات الطيران التي لديها القدرة على تقديم معلومات دقيقة لركابها بشأن متطلبات الاختبار والتحقق من أن الراكب يفي بمتطلبات السفر، والمعامل التي لديها وسائل لإصدار شهادات رقمية للركاب تعترف بها الحكومات، والمسافرين الذين لديهم معلومات دقيقة عن متطلبات الاختبار، حيث يمكنهم إجراء الاختبار أو التطعيم، ووسائل نقل معلومات الاختبار بشكل آمن إلى شركات الطيران وسلطات الحدود.

ومن جانبه، قال رئيس اتحاد شركات السفر والسياحة محمد المطيري لـالنهار إن الحكومة مطالبة بالإسراع بفتح الاجواء فقطاع السفر يحتضر.