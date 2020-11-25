واشنطن: نشكر الكويت.. علاقاتنا قوية وتاريخية الناصر: ممتنون للالتزام الأميركي بأمن المنطقة

الأولى

واشنطن - الوكالات: قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس إن الولايات المتحدة الأميركية لديها علاقات قوية وتاريخية مع الكويت.

وشكر بومبيو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية وزير الإعلام بالوكالة الشيخ د. أحمد ناصر المحمد بعد اجتماعهما في واشنطن، الكويت للعمل الذي تقوم به لدعم الجنود الأميركيين في القواعد العسكرية. وأعلن بومبيو توقيع مذكرتي تفاهم مع الكويت لتعزيز العلاقات التجارية وجهود مكافحة «كورونا». من جهته قال الشيخ د. أحمد الناصر: «ممتنون للالتزام الأميركي بأمن المنطقة»، مضيفا أن المحافظة على استمرار الحوار الاستراتيجي مع واشنطن مهم، ونعمل مع الولايات المتحدة على مكافحة الإرهاب».

والتقى الشيخ د. أحمد الناصر نظيره الأميركي مايك بومبيو لمناقشة التقدم الذي تم إحرازه خلال الأسبوعين الماضيين في مجموعات العمل الافتراضية في إطار الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين.

وكانت الكويت دعت مجلس الأمن الدولي الى «ردع» من يخطط ويقف وراء الهجمات الحوثية الاجرامية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية في السعودية، فيما دانت دول ومنظمات عربية، ودولية الهجوم الإرهابي، الذي استهدف موقعا نفطيا شمالي مدينة جدة.

وأعربت الكويت عن إدانتها وباشد العبارات استهداف جماعة الحوثي محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن «استمرار هذه الأعمال الإجرامية الآثمة والتي تستهدف المدنيين والبنى التحتية وإمدادات الطاقة العالمية والاعتداء على أمن واستقرار المملكة العربية السعودية والمنطقة تستوجب تحرك المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن لردع من يخطط ويقف وراءها صيانة للأمن والسلم الدوليين»

. وأكدت الخارجية «وقوف دولة الكويت التام مع المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها» وتضرعت إلى المولى سبحانه وتعالى بأن «يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها من كل سوء».