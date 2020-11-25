أسعار جديدة لوثائق تأمين السيارات

الأولى

أصدرت وحدة تنظيم التأمين قراراً بشأن قواعد إصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور، حيث حددت فيه قيم وثائق التأمين. (طالع ص 13)

وأشارت الوحدة في قرارها رقم 9 لسنة 2020، إلى أن التأمين الإجباري لسيارات الأجرة يتراوح بين 21.5 و27.5 ديناراً للسنة، و43 و55 ديناراً للسنتين، فيما تتضمن القائمة أسعار التأمين الإجباري على الباصات وسيارات النقل وغيره.

ونص القرار أن قائمة أسعار السيارات الخصوصية لمدة سنة تتراوح بين 17.5 و20.5 ديناراً وفقاً لعدد الركاب، وما بين 35 و41 ديناراً لمدة سنتين، و52 و61 للثلاث سنوات.

وتضمن القرار 14 مادة، أشارت المادة الثانية منه لإصدار قائمة معتمدة من الوحدة تتضمن بيانات الشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين على أن يتم تحديث القائمة عند صدور أي قرارات تنظيمية. وأشارت المادة الخامسة إلى بقاء جميع وثائق التأمين وملاحقها الصادرة عن شركات التأمين غير المؤهلة قبل العمل بالقرار.

فيما نص قرار الوحدة رقم 10 لسنة 2020 على تحديد 25 شركة لاصدار الوثائق ضمت وربة للتأمين في المقدمة وشركات اخرى.