«الاستئناف» أعادت مرشحة للانتخابات وأيدت إلغاء شطب 3

الأولى

قضت محكمة الاستئناف الادارية أمس في الطعون الانتخابية بالغاء حكم محكمة اول درجة القاضي بتأييد قرار شطب المرشحة نادية العثمان وقضت باعادتها الى كشوف المرشحين، كما ايدت حكم اول درجة باعادة كل من المرشحين طلال دشتي وباسم السعد وفاضل اسد الى كشوف المرشحين فيما تم تأييد الحكم بشطب كل من المرشحين أحمد الخشنام وفاضل الدبوس وابراهيم دشتي ومحمد الحداد وهادي الوطري ومحمد عيسى، وقررت المحكمة حجز باقي الطعون الى جلسة غد الخميس للحكم. من جانب آخر تقيم الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة اليوم وغدا دورة تدريبية لمتطوعي جمعية الشفافية البالغ عددهم 180 متطوعا.

وتأتي هذه الدورة بعد قرار مجلس الوزراء بمشاركة منظمات المجتمع المدني في مراقبة انتخابات مجلس الأمة 2020، ودعما لمبادرات المجتمع المدني في مجال الرقابة المجتمعية ومؤازرة المؤسسات الحكومية في أداء دورها الرقابي.

من جانب آخر اعلنت وزارة التربية أمس اختيار 107 مدارس للجان الرئيسة لعملية الاقتراع التي ستجرى في الخامس من ديسمبر المقبل.

وقال وكيل وزارة التربية المساعد للشؤون المالية يوسف النجار في تصريح صحافي امس، انه تم اختيار 102 مدرسة و5 مدارس للجان الرئيسية لعملية الانتخاب، مشيراً الى أن التنسيق جار مع وزارة العدل والجهات المعنية بشكل يومي لتجهيز المدارس ولتوفير الاحتياجات المطلوبة ومواجهة أي عطل لتكون المدارس جاهزة يوم الانتخاب.

واضاف: في يوم الانتخاب سيتم تواجد مديري المدارس والشؤون الهندسية ومديري ومراقبي الخدمات العامة تحسبا لأي ظرف طارئ.