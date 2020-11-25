«الداخلية»: إبعاد كل مقيم لم يعدل وضعه خلال الشهر المقبل

الأولى

دعت وزارة الداخلية المقيمين من مخالفي قانون الاقامة بتاريخ 1/1/2020 وما قبله، وحاملي الاقامة المؤقتة المجددة تلقائياً مادة «14» إلى الاسراع والاستفادة من المهلة المقررة لتعديل أوضاعهم في الفترة ما بين 1 و31 ديسمبر المقبل.

وأوضحت انه يتوجب على مخالفي الاقامة ممن يرغبون في تعديل اوضاعهم مراجعة ادارة شؤون الاقامة المختصة لسداد الغرامات المتراكمة عليهم في الفترة من أول ديسمبر المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه، تمهيداً لمنحهم اقامات جديدة وفقا للشروط والضوابط المقررة اذا توافرت فيهم. واضافت: وعلى من يرغب من هؤلاء في المغادرة ان يسدد ما عليه من غرامات تمهيداً لمنحه اشعار مغادرة يمكنه من العودة الى البلاد مرة اخرى، اذا تمكن من الحصول على عمل او استدعته احدى الجهات الرسمية او الاهلية.

وقالت الداخلية ان من لن يتقدم لتعديل اوضاعه او للحصول على اشعار مغادرة خلال الشهر المقبل سيتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية بحقه، اضافة الى ابعاده عن البلاد، وعدم السماح بعودته اليها مرة اخرى.

اما عن حاملي الاقامات المؤقتة «مادة 14» فبينت الداخلية ان عليهم المغادرة قبل 30 من الشهر الحالي او تسوية اوضاعهم قبل هذا التاريخ.

واوضحت ان حاملي الاقامة المؤقتة المجددة تلقائياً الذين لا يقومون بتعديل اوضاعهم خلال المهلة المقررة سيقعون تحت طائلة قانون اقامة الاجانب وسوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وابعادهم عن البلاد مع عدم السماح لهم بالعودة اليها مجددا.