بومبيو: نثمن جهود الكويت لرأب الصدع الخليجي

وطن النهار

عقد وزير الخارجية وزير الإعلام بالوكالة الشيخ د. أحمد الناصر جلسة مباحثات ثنائية مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية مايكل بومبيو.

وقالت وزارة الخارجية في بيان ان هذا الاجتماع يأتي بمناسبة زيارة وزير الخارجية الرسمية إلى العاصمة الاميركية واشنطن لترؤس وفد الكويت المشارك في أعمال الدورة الرابعة لاجتماع الحوار الاستراتيجي بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية والتي تنعقد أعمالها خلال الفترة من 9 إلى 24 نوفمبر الحالي.

واوضحت انه تم خلال الاجتماع استعراض أوجه العلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين الصديقين والتأكيد على عمقها وتميزها والحرص المشترك على تطوير وتعزيز تلك العلاقات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

واشارت (الخارجية) الكويتية الى ان الاجتماع بحث ايضا آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية موضحة انه عقب جلسة المباحثات الرسمية عقد الوزيران مؤتمرا صحافيا مشتركا.

وحضر جلسة المباحثات الثنائية سفير الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون الأميركتين الوزير المفوض حمد المشعان ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية المستشار أحمد الشريم.

وقد وقع الناصر مذكرة تفاهم بين الصندوق الكويتي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

ويأتي هذا التوقيع على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الخارجية إلى العاصمة الأميركية واشنطن. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون الفني والعمل المشترك بين الجانبين في مجالات تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية والتنسيق الثنائي للاستجابة للأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية وتبادل الخبرات الفنية والمعلومات.

وحضر مراسم التوقيع سفير الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخ سالم عبدالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون الأميركتين الوزير المفوض حمد المشعان ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية المستشار أحمد الشريم.

وقال وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو ان جهود الكويت لرأب الصدع في الخليج مثال يحتذى به، جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر في واشنطن. واضاف بومبيو انه يشكر الكويت على المشاركة في حملة الضغط القصوى ضد ايران وما تقوم به لدعم الجنود الاميركيين في القواعد العسكرية، مضيفا انه يثمن التعاون الامني بين البلدين، ولاسيما فيما يتعلق بمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية. من جانبه، قال وزير الخارجية الشيخ د. احمد الناصر ان الحفاظ على الحوار الاستراتيجي بين بلاده والولايات المتحدة امر مهم، معربا عن شكر بلاده لما قدمته واشنطن من الرعاية الصحية لامير الكويت الراحل الشيخ صباح الاحمد الصباح، والتزامها بأمن المنطقة.

وكان وزير الخارجية وزير الإعلام بالوكالة الشيخ د. أحمد الناصر قد عقد بحضور السفير الشيخ سالم عبدالله لقاء مع أعضاء السفارة ورؤساء المكاتب الفنية الملحقة في واشنطن ضمن مشاركته في الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين الكويت والولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان ان الشيخ الدكتور احمد الناصر نقل خلال اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وتقديرهم للدور الذي تقوم به السفارة والمكاتب الفنية الملحقة في رعاية مصالح المواطنين في الخارج ولاسيما الجهود الكبيرة التي بذلت خلال مراحل إعادة المواطنين إلى الكويت إثر تداعيات انتشار فيروس (كورونا).

ونقل توجيهات القيادة السياسية إلى جميع ممثلي الجهات بضرورة تذليل أية عوائق أمام المواطنين الكويتيين سواء الذين يتلقون العلاج أو الطلبة الدارسين في الولايات المتحدة أو الموجودين بغرض السياحة مؤكدا اهمية العمل على تعزيز العلاقات مع الجانب الاميركي في مختلف المجالات والسعي إلى تطوير آليات العمل في مختلف المكاتب في سبيل التوصل إلى الاستجابة المثالية لاحتياجات المواطنين. واستمع الوزير إلى شرح مفصل من رؤساء المكاتب الفنية حول الجهود التي يقومون بها وأهم الأفكار المطروحة في سبيل تطوير الأداء ورفع مستوى التعاون.

من جانبه، اعرب السفير الشيخ سالم عبدالله عن تقديره لهذا اللقاء المهم والتوجيهات الصادرة من وزير الخارجية وزير الإعلام بالوكالة، مؤكدا استمرار السفارة والمكاتب الفنية الملحقة في العمل من أجل تذليل جميع العوائق أمام المواطنين وتعزيز مستوى العلاقات مع الولايات المتحدة الاميركية الصديقة.

