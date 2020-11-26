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السفيرة الأميركية: الكويت وواشنطن طورتا علاقاتهما في جميع المجالات

سميرة فريمش
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الخميس 26 نوفمبر 2020

اعربت سفيرة الولايات المتحدة لدى البلاد الينا رومانوسكي عن فخرها الكبير بما وصفته بالمجهودات التي بذلت من اجل انجاح الجولة الرابعة من الحوار الإستراتيجي الأميركي- الكويتي، رغم تحديات كوفيد-19.
واكدت انه رغم هذه التحديات الا ان البلدين استطاعا تطوير علاقتهما القوية في جميع النواحي.
وقالت رومانوسكي: حققنا الكثير من الإنجازات بموجب الحوار الإستراتيجي لهذا العام بما في ذلك التوقيع على مذكرة تفاهم لزيادة تعاوننا في مجالات مثل البحوث الطبية الحيوية وتبادل المعلومات ومذكرة أخرى بشأن تنسيق المساعدة في مجالات الطاقة والأمن الغذائي وغيرها.


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