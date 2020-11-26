السفيرة الأميركية: الكويت وواشنطن طورتا علاقاتهما في جميع المجالات

وطن النهار

اعربت سفيرة الولايات المتحدة لدى البلاد الينا رومانوسكي عن فخرها الكبير بما وصفته بالمجهودات التي بذلت من اجل انجاح الجولة الرابعة من الحوار الإستراتيجي الأميركي- الكويتي، رغم تحديات كوفيد-19.

واكدت انه رغم هذه التحديات الا ان البلدين استطاعا تطوير علاقتهما القوية في جميع النواحي.

وقالت رومانوسكي: حققنا الكثير من الإنجازات بموجب الحوار الإستراتيجي لهذا العام بما في ذلك التوقيع على مذكرة تفاهم لزيادة تعاوننا في مجالات مثل البحوث الطبية الحيوية وتبادل المعلومات ومذكرة أخرى بشأن تنسيق المساعدة في مجالات الطاقة والأمن الغذائي وغيرها.

