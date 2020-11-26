دعم رقابي لـ«خطة التكويت»

الأولى

في خطوة نحو التشديد على متابعة تطبيق اجراءات تعديل التركيبة السكانية كشفت مصادر حكومية ان ديوان المحاسبة انتهج خطة لاعتماد الموافقات على الممارسات والعقود بمراعاة خطة الاحلال الوظيفي والتكويت بالاضافة الى غيرها من الاجراءات المالية والادارية والقانونية.

واشارت المصادر الى ان الديوان رفض أخيراً عقودا لجهات حكومية للتعاقد مع عمالة وافدة لوجود راغبين من المواطنين بالعمل بها، موضحة أنه تم أخيراً رفض عقد حكومي بزيادة حراس الأمن في جهة حكومية دعما للكوادر الوطنية وخطة التكويت.

واشارت المصادر في تفاصيل العقد الى ان الديوان اصدر رأيه بعدم الموافقة على موضوع ممارسة توفير قوى عاملة لأمن وسلامة لشركة حكومية بقيمة (2.5) مليون دينار وذلك لأسباب من أبرزها عدم صحة مبرر الجهة بطرح الموضوع بممارسة محدودة مع ملاحظة بأن نسبة العاملين الكويتيين تشكل ما يقارب (30%) فقط من العمالة المطلوبة بالممارسة المذكورة الأمر الذي يدعو إلى الأخذ بالاعتبار رفع نسبة العاملين الكويتيين للوظائف المطلوبة ولا سيما أنها لا تعد من الوظائف النادرة أو التخصصية. ونوهت المصادر أنه تم أخيراً رد أوراق 491 موضوعا من الموضوعات المعروضة وذلك لعدم قيام الجهات بموافاة الديوان بجميع الأوراق والمستندات وما يتصل بها من وثائق وبيانات وإيضاحات الأمر الذي يستوجب دراسة الإجراءات والسياسات المتبعة وايضا لعدم مراعاة خطة التكويت في بعض الممارسات.