لجنة تحقيق في قرارات «المشروعات السياحية»

الأولى

على الرغم من التوجهات الحكومية الصارمة بعدم المساس او الاقتراب من حقوق ومكتسبات العمالة الوطنية في جميع الوزارات والشركات التي تساهم فيها الحكومة، تصر شركة المشروعات السياحية عن الاستغناء عن العمالة الوطنية، رغم ادائها المتواضع في توظيف الكويتيين الذين لم يتجاوز عددهم 130 موظفاً في 5 سنوات، مقابل تعيين 850 وافداً خلال الفترة نفسها بعقود محلية وخاصة، الأمر الذي اثار علامات استفهام واستهجان كبيرة لدى المواطنين!.

وكشفت مصادر معنية ان تحقيقاً سيتم فتحه من قبل الجهات المعنية في سعي الشركة لتفنيش 15 مواطناً يعملون بها وذلك بعد ان طلب وزير المالية براك الشيتان من العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار فاروق بستكي تعليق اجراءات هيكلة شركة المشروعات السياحية، وتحديداً فيما يتعلق بالاستغناء عن الموظفين الكويتيين.

وقالت المصادر ان المشروعات السياحية تواجه انتكاسات حادة خلال الفترات الماضية، فعلى مستوى الانجاز الترفيهي مغيبة، وعلى مستوى التطور الاداري والانضباط المالي، هناك الكثير والكثير من الثغرات والكبوات التي هي بحاجة لتصحيح فوري.