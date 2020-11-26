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المنفوحي أفضل مدير بلدية في المدن العربية


بعث سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة الى مدير عام بلدية الكويت احمد المنفوحي عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة منحه جائزة التميز الحكومي العربي من وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الامارات العربية الشقيقة كأفضل مدير بلدية في المدن العربية، مشيداً سموه بهذا التكريم المتميز الذي حظي به ومتمنيا له دوام التوفيق في خدمة الوطن العزيز والاسهام في رفعة شأنه في مختلف المحافل الاقليمية والدولية. وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيتي تهنئة مماثلتين. وأعرب المنفوحي في تصريح لـكونا عن سعادته بحصوله على هذه الجائزة غير المسبوقة والتي اقيمت للمرة الأولى على صعيد العالم العربي.
وأفاد بان هذه الجائزة هي نتاج جهود مخلصة بذلها زملائي في البلدية من قياديين وموظفين ولا شك انها تحملنا مسؤولية مضاعفة اثق اننا سنتعاون جميعا لنكون على قدرها.
وقال ان الجائزة تحمل بلدية الكويت المزيد من المسؤولية، مؤكدا الاستمرار بالعطاء والعمل بأقصى جهود ممكنة في سبيل تطوير اجهزة البلدية وبلوغ المكانة التي تستحقها بين بلديات العالم.


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