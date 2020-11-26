الخميس 26 نوفمبر 2020 ,11 ربيع الآخرة 1442
رقم العدد:
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دندرة
وفاة أيمن الظواهري وسيف العدل يحل محله.. الاسم الأصح للبديل هو... السيف النذل!
دندرجي
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