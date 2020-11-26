الأمير وولي العهد استقبلا الغانم والخالد والمنصور

وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان أمس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد. كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. واستقبل سموه سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور. واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. كما استقبل سمو ولي العهد سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء. واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور. وبعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أحمد المنفوحي مدير عام بلدية الكويت عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة منحه جائزة التميز الحكومي العربي من وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات الشقيقة كأفضل مدير بلدية في المدن العربية مشيدا سموه حفظه الله بهذا التكريم المتميز الذي حظي به ومتمنيا له دوام التوفيق في خدمة الوطن العزيز والإسهام في رفعة شأنه في مختلف المحافل الإقليمية والدولية. وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله ببرقية تهنئة إلى المنفوحي ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة منحه جائزة التميز الحكومي العربي من وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة كأفضل مدير بلدية في المدن العربية، كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية مماثلة.

