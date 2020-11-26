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وطن النهار

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المنفوحي أفضل مدير بلدية في المدن العربية


وكان مدير عام بلدية الكويت أحمد المنفوحي قد حصد جائزة أفضل مدير بلدية في المدن العربية ضمن جائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الأولى، والتي نظمتها حكومة الامارات بالتعاون مع جامعة الدول العربية ممثلة في المنظمة العربية للتنمية الادارية بهدف الاسهام في التطوير الاداري والتميز المؤسسي الحكومي، وتحفيز الفكر القيادي، والاحتفاء بالتجارب الادارية والحكومية الناجحة في الوطن العربي.
جاء الاعلان عن الفائزين في حفل افتراضي شارك فيه عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلين من الحكومات العربية، وبحضور محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء الاماراتي رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وأعضاء مجلس أمناء الجائزة، حيث شهد الحفل تكريم عدد من النماذج العربية الريادية ضمن 15 فئة موزعة على فئتين رئيستين هما الأفراد والمؤسسات على مستوى الوطن العربي، وبعد أن خضعت كافة الترشيحات لآلية تقييم منهجية، من خلال نظام الكتروني ذكي، وعلى يد لجنة تحكيم متخصصة ووفق معايير عالمية رفيعة.


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