الياسين: الأمير الراحل كرس حياته لخدمة الكويت وأهلها والإنسانية جمعاء

وطن النهار

عقدت جمعية الرحمة العالمية جمعيتها العمومية العادية، بمقرها الكائن بمنطقة حولي، وسط اجراءات احترازية وصحية واسعة، وذلك لمناقشة واعتماد التقرير الختامي (المالي والاداري) عن الفترة المنتهية في 31/12/2019، بحضور أعضاء مجلس الادارة وممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية ومسؤولين بمكتب العصيمي والعيبان للتدقيق المحاسبي.

وافتتح رئيس مجلس ادارة الجمعية د. جاسم مهلهل الياسين الاجتماع مرحباً بمندوبي وزارة الشؤون ومكتب التدقيق والحضور من أعضاء الجمعية العمومية مُستذكراً سيرة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، ومُذكراً بدوره وخدماته للكويت والانسانية جمعاء، سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يتقبله ويطيب ثراه، وأن يبارك خطوات سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهده في تحقيق صالح البلاد والعباد.

ودعا الياسين في كلمته جموع المؤسسات الخيرية الكويتية الى تحقيق الريادة والتميز العالمي في العمل الخيري والانساني، من خلال الجودة والشفافية والمهنية في تقديم البرامج والمشروعات المختلفة.

وتابع: نقترح في الرحمة العالمية وبالتعاون مع الجميع أن تكون الكويت «مركزاً للعمل الانساني التنموي»، وأن يكون صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه «قائداً للعمل الانساني التنموي» بتتويج من منظمات المجتمع المدني أجمع، مضيفاً أن مثل هذه المقترحات واجب وطني على أبناء هذا البلد لا منة فيه ولا فضل.

وفي ختام اللقاء، وجه رئيس مجلس الادارة التهنئة لأعضاء الجمعية على اعتماد التقريرين المالي والاداري، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد في العمل على تحقيق رسالة الجمعية المتمثلة في «بناء الانسان» والمساهمة في تحسين حياة الشعوب والأقليات، تحقيقاً للتنمية المستدامة وأهدافها، من خلال الأنشطة الخيرية التنموية والاغاثية والشراكات والمبادرات المتنوعة.

