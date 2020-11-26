مجلس الأمن: العراق مستمر في إعادة الممتلكات الكويتية

وطن النهار

اعتمد مجلس الامن الدولي بيانا صحافيا رحب فيه بالتعاون الجاري بين العراق والكويت في البحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الأخرى.

ورحب اعضاء المجلس في البيان بالتزام حكومة العراق المستمر باعادة جميع الممتلكات الكويتية معربين عن تقديرهم لحكومة العراق لما تبذله من جهود للوفاء بجميع الالتزامات المتبقية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأشاد المجلس بالدعم اللوجيستي الذي تقدمه بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق كما اثنى على اللجنة الدولية للصليب الأحمر والآلية الثلاثية لدورهما في تنفيذ قرار حل القضايا العالقة المتعلقة بالمفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة.

