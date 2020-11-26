حسين: الوزيرة الفارس ذللت العراقيل والعقبات

وطن النهار

اثنى المهندس المقيم لمشروع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في مدينة المطلاع السكنية فاضل حسين على جهود وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. رنا الفارس في دفع عجلة المشروع وتذليل الصعاب والعقبات امام تنفيذ الاعمال وتحقيق حلم المواطنين بتقديم طلبات استلام الكتب الرسمية الخاصة بشهادات «لمن يهمه الأمر» من المؤسسة للبدء بإجراءات استخراج أوامر البناء في مشروع المطلاع حتى بات حقيقة مع بدء المؤسسة العامة للرعاية السكنية اطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بحجز المواعيد خلال الفترة الحالية لتكون هذه الخطوة بداية الغيث في استلام أكبر مشروع اسكاني في تاريخ الكويت والمتمثل في مشروع «مدينة المطلاع السكنية» والذي سيستفيد منه 28,288 اسرة.

وقال: ستكون عملية بدء اجراءات استلام القسائم السكنية سلسة ومنظمة ومن خلال زيارة واحدة للمؤسسة بعد بدء اجراءات استلام من خلال المنصة الإلكترونية التي تم إطلاقها وسيتمكن المواطنون بعدها من استخراج شهادات «لمن يهمه الأمر».

واضاف حسين.. لـ «النهار».. ان المواطنين المخصص لهم قسائم سكنية في مدينة المطلاع ضمن المرحلة الاولى للضواحي (N8-N9-N10-N11) الذين قاموا بتحديث ارقام هواتفهم في نظام المؤسسة الآلي، سيتلقون رسالة نصية على ارقامهم المسجلة في نظام المؤسسة مع رمز مرور مؤقت يتم من خلاله حجز موعد مسبق لمراجعة المؤسسة، وفي الموعد المحدد ستقوم المؤسسة بتجهيز ملفاتهم والمستندات المطلوبة ليتمكن المواطنون بشكل فوري من اصدار شهادات «لمن يهمه الأمر» والتي تأتي ضمن متطلبات بلدية الكويت لاصدار تصريح البناء وبنك الائتمان الكويتي ولاستكمال اجراءات صرف قرض البناء بالاضافة الى كروكي الخدمات الخاصة بكل قسيمة سكنية على حده، وذلك بعد الحجز المسبق في الموقع الالكتروني، وتحديد موعد لزيارة المؤسسة خلال الفترة المسائية من 2:30 مساءً حتى 5:30 مساءً في مبنى المؤسسة الرئيسي في منطقة الوزارات.

ومضى يقول: اعتمدنا المخطط التفصيلي لقسائم المواطنين التي تشمل ابعاد القسيمة وتفاصيل الخدمات المحيطة بها، موضحا انه بعد ان تم الاستلام الجزئي للعقد الثاني المعني بـ 18 الفاً و519 قسيمة في 8 ضواح حيث كان الاستلام المبدئي والجزئي لـ 12 الفاً و177 قسيمة في الضواحي (N6 -N8-N9-N10-N11) كاملة والجزء الشمالي من الضاحية (N7) ولهذا الانجاز فرحة خاصة حيث ان هذا العقد قد عانى من التأخير طويلاً، وتمنى ان تكتمل الفرحة باستكمال انجاز بقية الاعمال والوصول للاستلام الكلي في غضون الاشهر القليلة المقبلة حيث ان المتبقى 6 الاف و400 قسيمة تقريبا. ولفت الى ان الاستلام كان بحضور ممثلي لجنة الاستلام المبدئي للمرحلة الاولى من مشروع انشاء وانجاز وصيانة اعمال الطرق وشبكات البنية التحتية ومحطات الكهرباء الفرعية في 8 ضواح من مشروع مدينة المطلاع السكنية حيث تشمل المرحلة الاولى الضواحي (N6 -N8-N9-N10-N11) كاملة والجزء الشمالي من الضاحية (N7) بعدد 12 الفاً و177 قسيمة، خاصة وان المشروع يعتبر اكبر مشاريع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وقد واجهنا عدة صعوبات الا اننا استطعنا التغلب عليها وما شابه من تأخير هو مبرر للظروف التي اعترضت المشروع وايضاً اجتياح وباء فيروس «كوفيد- 19» العالمي الذي ادى الى التأخير الا تلك العقبات لم تثنينا عن انجاز المشروع والبدء بمراحل التسليم.

واشار حسين الى ان المشروع يحوي شبكة امطار بقياس 382 كيلومترا طوليا و شبكة الصرف الصحي 419 كيلو مترا طوليا وشبكة مياه عذبة 663 كيلومترا طوليا وشبكة ري 128 كيلومترا طوليا وشبكة هاتف 831 كيلومترا طوليا وشبكة انارة 633 كيلومترا طوليا وعبارات كهرباء 38 كيلومترا طوليا كما تم استخدام كمية متفجرات لتفتيت صلابة التربة بـ 9 الاف و400 طن حيث تم تفجير 17 مليون مترا مكعبا بعدد 1188 مرة للتفجير وبلغت كمية الحفر 37 مليون متر مكعب تقريباً علماً بان المشروع يقع على مساحة 10.272 هكتار وقيمة العقد 215 مليون و814 الف دينار، موضحا أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية حريصة كل الحرص على إنجاز المشاريع الإسكانية لتوفير السكن الملائم للمواطنين المستحقين لها.

