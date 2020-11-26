العنزي: «البلدي» لم يرفض مبدأ التعامل مع «تنويهات» الوزير

وطن النهار

أكد عضو المجلس البلدي حمود العنزي أن التنويهات على محاضر المجلس البلدي التي ترد بعد مصادقة وزير الشؤون البلدية هي اجراءات روتينية تقع في صلب اختصاص الوزير بصفته مشرفا على اعمال المجلس البلدي. وأضاف أن هذه التنويهات مهمة باعتبارها اصلاحات ضرورية لما يقع من اخطاء لسد اي ثغرات قانونية في قرارات المجلس البلدي. ونفى في تصريح صحافي أن المجلس البلدي رفض مبدأ التنويهات مؤكدا ان المجلس سيتعامل بايجابية مع اية تنويهات ترد اليه كما هو متبع منذ سنوات من عدة وزراء سابقين باعتبار تلك التنويهات مقترحات وتنبيهات يبت فيها المجلس حسب ما يراه مناسبا. وأوضح العنزي بانه لا جديد اتخذه المجلس في الجلسة السابقة سوى انه لم يقبل بأحد التنويهات لكنه في جلسات سابقة وافق على تنويهات كثيرة، داعيا الى اقرار ميثاق عمل يحدد دور الاعضاء المعينين من الحكومة في المجلس البلدي والى تبني مبدأ التضامن الحكومي بين الاعضاء المعينين ووزير شؤون البلدية لدعم الخطط والتوجهات الحكومية في العمل البلدي. وطالب بالنظر في اضافة مبدأ التضامن الحكومي للاعضاء المعينين مع وزير البلدية ضمن التعديلات المقترحة لقانون البلدية الحالي.

