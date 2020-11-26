حملة موسَّعة في الفروانية لرفع الشاحنات المتكدسة بالساحات

وطن النهار

تفاعلا مع ما قامت بنشره «النهار» في عدد «النهار sunday»

حول ظاهرة تجمع الشاحنات المتكدسة في منطقة الفروانية قاد مدير إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق في بلدية محافظة الفروانية سعد الخرينج حملة موسعة لرفع مئات الشاحنات في الساحات الرملية في منطقة الفروانية.

شملت الحملة رفع السيارات المهملة والمعدات الثقيلة في الساحات العامة والرملية بوجود تنسيق مع مديرية أمن محافظة الفروانية التي تواجدت لمتابعة إزالة الشاحنات والسيارات بمختلف أنواعها، لتطبيق اللوائح والقوانين بكل حزم على المخالفين، والتقيد وأنظمة البلدية تجنباً للمخالفة والغرامة.

وقال مصدر في البلدية إننا نعمل وفق خطين الأول يتمثل في وضع الإنذارات والثاني في رفع السيارات من الساحات عن طريق معدات البلدية، وذلك بالاستفادة من الكفاءات والكوادر الوطنية التي تقوم بهذه الجهود ومستمرون في الحملات حتى الانتهاء من إزالة كل السيارات من هذه المنطقة.

