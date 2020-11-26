«المهندسين» لإدراج البدلات في المعاشات التقاعدية

وطن النهار

أعربت جمعية المهندسين الكويتية عن أملها في أن تسارع التأمينات الاجتماعية الى إدراج استقطاعات بدلات المهندسين في معاشاتهم التقاعدية، مؤكدة أن الاستقطاع يتم إلا أنه لا يدرج في المعاشات التقاعدية. جاء ذلك خلال لقاء عقده أمين سر الجمعية م. فهد ارديني العتيبي وعضو مجلس الادارة المهندس علي عباس محسني مع نائب مدير عام المؤسسة للشؤون التأمينية خالد الفضالة بحضور كلا من رئيس قطاع الشؤون القانونية نوال الحساوي ومدير ادارة الاشتراكات تهاني المطر، ورئيس قطاع المؤمن عليهم سلامة بن سلامة، وبحثوا معهم عددا من الأمور التي تهم تأمين المهندسين ومعاشاتهم التقاعدية.

واوضح عضو مجلس الادارة م. علي عباس محسني، أنه تم بحث السبل القانونية الكفيلة بإدراج بدلات المهندسين في التقاعد والتي يتم الاستقطاع منها في مرحلة قبل التقاعد، لافتا الى أن عملية الاستقطاع تتم من قبل المؤسسة على بدلات الموقع وبعض البدلات الأخرى وأن هذه الاستقطاعات لاتدرج في المعاش التقاعدي في الوقت الحالي.

