نجاح أول عملية زراعة كبد بفريق طبي كويتي

وطن النهار

بفريق طبي كويتي كامل، تم أمس نجاح أول عملية زراعة كبد في مركز الدبوس بجهود د.محمد جمال ود. حسين المحميد ود. عدنان صادق واستشاري التخدير د. محمد شمساه واستشاري باطنية زراعة الكبد د. منصور الغانم.

وأجريت العملية لمواطنة في العقد السادس من عمرها كانت تشتكي من تليف في الكبد وتعاني من مضاعفاته التي كانت تحتاج على إثره وبصفة مستمرة إدخالها إلى العناية المركزة كان قد تقرر سفرها للعلاج بالخارج لاجراء العملية بيد أن ظروف جائحة كورونا حالت دون اتمام اجراءات سفرها، وفي ظل الحاجة لاجراء العملية لانقاذ حياة المريضة بذل برنامج التبرع بالأعضاء من المتوفين جهودا حثيثة لتوفير الكبد من متبرع.

وقال الفريق الطبي: بعد الحصول على الموافقات اللازمة من ذوي المتبرع المتوفى تم نقل الكبد في عملية استغرقت نحو 3 ساعات ومن ثم اجراء عملية الزراعة التي استغرقت نحو 6 ساعات ومن بعدها متابعة حالة المريضة في غرفة الانعاش على مدى يومين، ونقل المريضة لاحقا إلى الجناح بعد استقرار وتحسن حالتها.

وأكد أن الحالة الصحية للمريضة طيبة وفي تحسن مستمر كما أن الكبد المزروع يعمل بشكل جيد، متقدما بالشكر لكل الفريق الطبي الذي شارك وساهم في اجراء العملية وفريق برنامج التبرع بالأعضاء من المتوفين.

وبين أن العملية تعد رقم 12 في عمليات زراعة الكبد في البلاد والتي وفرت ملايين الدنانير على الدولة بيد انها تعد اول عملية زراعة كبد من قبل فريق كويتي متكامل بعد دعم في السابق من فريق جامعة كنغز كولج في لندن، لافتا الى استمرار التعاون مع هذه الجامعة العريقة للاستمرار نحو تحويل العلاج في الخارج الى الداخل، بما يقلل العبء على الميزانية ويرشد مصروفات العلاج بالخارج.

وأوضح أن إجراء عمليات زراعة الكبد داخل البلاد هي من أكثر الجراحات تعقيدا من شأنه توفير على الدولة ملايين الدنانير في ميزانية العلاج بالخارج لان هذا النوع من العمليات يعد من اكثر الجراحات المكلفة في الخارج.

