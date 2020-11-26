وفاة واحدة بسبب «كورونا» وانخفاض حالات العناية لـ 78

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة أمس الاربعاء تسجيل 422 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 141217 في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 871 حالة. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند لـ (كونا) ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 78 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 6313 حالة. وأضاف ان عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 6117 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1068193 فحصا. وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس شفاء 626 إصابة في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 134033 حالة.

