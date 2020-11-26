الخميس: قريباً العلاج الطبيعي إلكترونياً

وطن النهار

كشفت رئيس جمعية العلاج الطبيعي هناء الخميس، عن تدشين برنامج الرعاية الصحية عن بعد قريبا، وذلك لتوفير البرامج العلاجية المقررة من قبل اختصاصيي العلاج الطبيعي «إلكترونيا» بطريقة احترافية تسهل على المريض اتباعها في المنزل دون الحاجة للزيارات المتكررة لأقسام العلاج الطبيعي في المراكز الصحية، وضمان حمايتهم وطواقم العلاج الطبيعي من الاصابة بفيروس كورونا.

وذكرت في تصريح صحافي، أن هذا جاء بعد حصول الجمعية على منحة مقدمة من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مشكورين ضمن برنامج الاستجابة الطارئة لفيروس كورونا التابع للمؤسسة، بناء على تقديم مقترح البرنامج للمؤسسة مدعوماً بالوثائق اللازمة المبينة لأهميته في مصلحة المرضى وذويهم من قبل نائب رئيس الجمعية د. نوال الصايغ.

واوضحت أن الجمعية ستقوم بتوفير عضوية برنامج Physitrack لعدد من اختصاصيي العلاج الطبيعي مع الأولوية لأعضاء الجمعية، مبينة بأن البرنامج يضم «اتصال مرئي» ومكتبة تضم فيديوهات للتمارين العلاجية، فضلا عن شرح لطريقة عمل تلك التمارين التي يضعها متخصصون في العلاج الطبيعي، مشيدة بعضو الجمعية فاطمة الرامزي على طرح فكرة البرنامج لمجلس الادارة والذي وافق عليه الاعضاء بالاجماع نظراً لشموليته واهميته الواضحة والمؤثرة في الخطة العلاجية للمرضى ومن يقوم برعايتهم.

