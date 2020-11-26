«الداخلية» أعلنت شروط تغيير لون المركبات

وطن النهار

أعلنت وزارة الداخلية السماح بتغيير لون المركبة إلى الطلاء المطفي والطلاء اللامع موجبة الحصول على موافقة مسبقة من إدارة الفحص الفني قسم المعلومات والمقاييس الدولية.

وقالت: يجب أن يكون الطلاء ثابتاً وأن لا يشابه السيارات الحكومية.

وبخصوص خطوات تغيير لون المركبة ذكرت الوزارة أنه بداية على الراغبين بذلك تعبئة نموذج طلب تغيير أو إضافة لون للمركبة، ثم احضار المركبة إلى إدارة الفحص الفني-محافظة العاصمة قسم المقاييس الدولية للحصول على الموافقة المبدئية، وبعدها يتم التوجه إلى احدى الورش والشركات المختصة لإجراء عملية الطلاء.

وأوضحت انه يجب أن يكون الطلاء ثابتاً وأن لا يشابه السيارات الحكومية.

أما بعد إجراء عملية الطلاء فيجب استخراج أوراق التأمين (تغيير لون المركبة) مع كتابة اللون الجديد. وإحضار المركبة إلى إدارة الفحص الفني-محافظة العاصمة-قسم المقاييس الدولية لتغيير بيانات المركبة في الحاسب الآلي، إضافة إلى مراجعة أحد أقسام تراخيص المركبات لطباعة إجازة تسيير المركبة (دفتر المركبة) وفق البيانات الجديدة بعد تغيير أو إضافة لون للمركبة.

