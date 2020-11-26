ضبط 255 ألفاً و840 كيس «تنباك» قادمة من دولة خليجية

وطن النهار

استطاع رجال الجمارك من ضبط مادة التنباك الممنوعة التي تم استيرادها من دولة خليجية ، بعد أن عثروا على 158 كرتوناً بداخلها 255 ألفاً و840 حبة من تلك المادة، كانت مخبأة في حاوية قادمة من دولة خليجية.

وفي التفاصيل أن حاوية بحجم 40 قدماً وطول 13 متراً تحتوي على بضاعة عبارة عن (ماسكات وكمامات وألواح جبسن بورد) وصلت إلى ميناء الشويخ قادمة من إحدى الدول الخليجية، وبناء عليه قام رجال مراقبة المستودعات الجمركية (الوطني السريع) بعملهم، وانتداب المفتش الجمركي الذي الشك بعد قياس الحاوية التي من المفترض أن يكون طولها 13 متراً، لكنه وجد الطول 11 متراً فقط، وبعد الفحص وجد مترين في نهاية الحاوية تم تلحيمهما وصبغهما للتمويه.

وبالتفتيش الدقيق على الحاوية ومحتوياتها تبين وجود عدد 158 كرتوناً بداخلها 255 ألفاً و840 حبة من مادة التنباك الممنوع استيرادها، فتم تحرير محضر ضبط بالواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها في قانون الإدارة العامة للجمارك.

ومن جانبه وجّه مدير إدارة الموانئ الشمالية الشكر للمفتشين الجمركيين لحرصهم ويقظتهم الدائمة، وتفانيهم في عملهم لإحباط أي محاولة لإدخال المواد المحظورة والبضائع الممنوعة إلى البلاد.

وتحذّر الإدارة العامة للجمارك كل من تسوّل له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بجميع أشكالها وأنواعها إلى البلاد، مشددة على أنه سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

