الستين خبرة

آراء

مع قرب دخول قرار هيئة القوى العاملة حيز النفاذ بحظر اصدار اذن عمل لمن بلغ (60) عاماً مع استثناء حاملي الشهادات الجامعية من ذلك، تدخل الكويت في بوادر ازمة كبيرة مرتبطة بالعمالة الحرفية الماهرة والمتمكنة، والطبيعي امام هذا الوضع انه سوف تنقص الخبرات ويزداد سعر التصليحات والصيانات والمعالجات الحرفية لأضعافٍ مضاعفة، فتوافر تلك العمالة الخبيرة مهنياً لم يعد موجوداً اليوم، حيث سيكون العرض قليلاً والطلب كبيرا، وهو ما سينعكس بعمق على الدورة الاقتصادية والمعاملات التجارية، وسيؤثر بشكل كبير على قطاعات الصناعة والزراعة والفنادق والمطاعم والمقاولات والتجزئة والأعمال الميكانيكية والهندسية، وكمثال بسيط على ذلك فان أغلب أعمار المسؤولين الهندسيين لمهندسي الميكانيكا والتكييف والكهرباء.. الستين لأن الاشراف والادارة يتطلبان خبرة، فالقاعدة تقول ان قمة عطاء الانسان وتمام ادراكه وكماله المهني وخلاصة خبرته الطويلة لا يتجسد الا في سن الستين، حيث تكون معالجاته المهنية ادق وأسرع وأكثر فاعلية، لأنها ببساطة خلاصة خبرة متمرسة.

ففي الوقت الذي يتجه فيه العالم الى تكريس الخبرة والابداع والاجتهاد بدل الشهادات الأكاديمية، مثل القانون الذي صدر أخيراً في الولايات المتحدة الأميركية حول اعتماد عنصر الخبرة في المقابلات الوظيفية بدل الشهادات الجامعية، وفي الوقت الذي يبلغ فيه راتب العامل او المهني في سن الستين في الدول المتقدمة اضعافا مضاعفة من راتب المتخرج حديثاً وحتى ان حاز اكبر الشهادات وأعمقها اثراً.

وبالمقابل نتجه نحن في الكويت عكس التيار وبجرَّة قلم غير مدروسة يصدر قرار يحرم الكويت من فئة مهمة من الخبرات المهنية تسهم يومياً في تنميتها وتطويرها ورفعتها.

فاذا ما اضفنا الى هذا ان هناك الآلاف من الأجانب الذين جاءوا الى الكويت منذ نعومة اظافرهم وأقاموا فيها وأخذوها موطناً اصلياً لهم هم وعوائلهم واستقروا.. فإنه من الصعب جداً عليهم وعلى الواقع العام للدولة وسكانها ان نطلب من هذه الأسر رحيل من يصل منهم سن الستين لأن فتح هذا الباب سوف يجرنا الى اجراءات متتابعة.

لذا فإن عدم العدول عن هذا القرار والبحث عن حلول اخرى اكثر واقعية، سيدخل الكويت في ازمة يصعب تجاوز آثارها مستقبلاً.

والله من وراء القصد،،،

