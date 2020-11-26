آراء

أشهر الكلمات حول الصداقة:

الصديق الحقيقي هو الذي يرعاك في مالِكَ وأهلك وولدك وعِرضك.

من يبحث عن صديق بلا عيب يبق بلا صديق (مثل تركي).

قل لي من تعاشر أقل لك من أنت (سرفانتس).

صداقة الجاهل هم (صولون).

جَرب صديقك قبل أن تثق به.

الصداقة كالصِحّة لا تعرف قيمتها إلا إذا خسرتها.

عندما ترتفع سيعرف أصدقاؤك من أنت، ولكن عندما تسقط ستعرف أنت من أصدقاؤك.

احذر عدوّك مرّة وصديقك ألف مرّة، فإن انقلب الصديق فهو أعلم بالمضرّة.

يقول الإمام الشافعي:

سَلامٌ عَلَى الدُّنْيَا إذا لَمْ يَكُنْ بِهَا

صَدِيقٌ صَدُوقٌ صَادِقُ الوَعْدِ مُنْصِفَا

وفي أبيات منسوبة للإمام علي:

لا خيرَ في خلٍ متملقٍ

حلوِ اللسانِ وقلبهُ يَتَلهَّبُ

يلقاكَ يحلفُ أنّه بكَ واثقٌ

وإِذا توارى عنك فهو العَقْرَبُ

يعطيكَ من طرفِ اللسانِ حلاوةً

ويروغُ منك كما يروغُ الثعلبُ

