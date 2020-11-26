جمعية النزاهة للناخبين: أحسنوا الاختيار

وطن النهار

أعلن نائب رئيس جمعية النزاهة الوطنية الدكتور أنور الشعيب إطلاق الجمعية لحملة نبيها نزاهة تستهدف تحكيم الضمير لدى الناخبين وحسن الاختيار في الانتخابات النيابية، وقال ان كلمة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد كانت دعوة مباشرة للمواطنين لتعظيم المسؤولية الوطنية اثناء ممارسة حق الانتخاب في حسن اختيار ممثلي الامة لصالح الكويت لما لذلك من تأثير كبير في رسم مستقبل الوطن.

وكشف في تصريح صحافي أن الحملة ستطلق رسائل في القنوات التلفزيونية والصحف ومنصات التواصل الاجتماعي تحمل رسائل توعية للناخبين للتعامل مع الاستحقاق الانتخابي والفضاء الإعلامي المصاحب، لذلك وتركز هذه الرسائل على نزاهة الانتخاب واعلاء الصالح العام والتوعية بالبنود القانونية المهمة التي يتطلب من الناخبين معرفتها وكيفية تعامل الناخب مع الضغوط الاجتماعية المصاحبة للزخم الانتخابي التي تستهدف التأثير على إرادة الناخب.

ودعا جميع الناخبين لتحكيم الضمير واختيار الاصلح وعدم الاستجابة لأي ضغوط اجتماعية أو غيرها مع الحرص على عدم الإفصاح عن خيارهم الانتخابي لأحد والالتزام بسرية الاقتراع.

