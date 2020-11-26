أكملوا إصلاح الاقتصاد.. ولو بلغ النفط حاجز الـ 100 دولار

مال وأعمال

لا مجال للعودة مرة أخرى لزمن الهدر والعبث بالمال العام، هذا ما أكدته مصادر اقتصادية مطلعة لـ النهار في ردها على تساؤل عن مدى إمكانية تراجع الحكومة عن برامجها الإصلاحية مع تسجيل النفط لمستويات تخطت حاجز 45 دولاراً للبرميل، والتوقعات العالمية ببلوغه مستويات 50 دولاراً بنهاية العام الحالي.

وبينت المصادر أنه لم يعد بالإمكان تأجيل عجلة الإصلاح القائمة على تنويع مصادر الدخل، قائلة إن من بين الدروس المهمة التي أفرزتها أزمة كورونا هو المضي قدماً في تنفيذ الأجندة الإصلاحية التي طال انتظارها، خاصة بعد نفاذ قرابة 63 مليار دينار تقريباً من سيولة الاحتياطي العام.

وأضافت قائلة: لا تراجع عن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي باتت ملحة من أجل تحويل الخطط التنموية إلى واقع اقتصادي ملموس.

وقالت المصادر: هناك 10 ملفات عاجلة أمام الحكومة تتضمن ما يلي:

? تنويع مصادر الدخل والتركيز على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والدواء، مع التشدد في تذليل كل العقبات التشريعية والإدارية أمام المستثمرين، محلياً وخارجياً.

? وضع حلول جذرية في ملف التركيبة السكانية التي تعاني الكويت منذ عقود، وعدم الاكتفاء بالشعارات والوعود البراقة والتنفيذ الفوري للآليات الكفيلة بعلاج الظاهرة.

? المضي قدماً في ملف التخصيص، خاصة وأن نموذج تخصيص شركة البورصة أدخل قرابة 20 مليون دينار إلى خرينة الدولة، وجذب ما يقارب من 10 مليارات دولار استثمارات خارجية إليها بعد الترقية الثلاثية من FTSE وS&p Down Jones والترقية القريبة المرتقبة من MSCI.

? العمل على إصلاح سوق العمل عبر إجراءات حكومية جادة تربط بين احتياجات السوق والتخصصات التعليمية وذلك في إطار التخفيف من بطالة خريجي الجامعات من العمالة الوطنية.

? التركيز في وضع خطط تنموية تناسب الاحتياجات وأن لا تكون الاعتمادات مبالغ فيها من قبل مسؤولي الجهات الحكومية، حتى لا تتحول الخطط التنموية إلى خطط ورقية.

? إعادة النظر في بند الدعومات لضمان ايصالها إلى مستحقيها، مع خفض بنود الضيافة ومهمات السفر للقياديين لأدنى حد ممكن.

? التحرك بخطط مدروسة وفاعلة لترويج البيئة الاستثمارية على المستوى الدولي وبيان الفرص التي يمكن أن يجنيها المستثمرين من وراء الاستثمار في الكويت.

? التحرك وبفعالية نحو رفع التصنيف السيادي للكويت والذي شهد تراجعاً كبيراً خلال الفترة الماضية، ما أثر سلباً على الوضع الاقتصادي للكويت

? العمل على وضع سيناريوهات لتمويل العجز المزمن في الميزانية والذي قدرته بعض التقارير الاقتصادية المتخصصة بحدود 14 مليار دينار مع تعديل سعر الأساس في الميزانية إلى 30 دولاراً للبرميل وذلك في ميزانية العام المالي الحالي 2020/2021.

? العمل على وضع الآليات الكفيلة باصلاح الموازنة العامة للدولة هيكلياً ومالياً عبر تنفيذ حزمة من الإصلاحات القادرة على تحسين بيئة الأعمال.

