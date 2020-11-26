البورصة اكتست باللون الأحمر مع جني الأرباح

مال وأعمال

عادت البورصة الى نقطة الصفر خلال جلسة الامس مع اكتسائها باللون الاحمر مع عودة عمليات جني الارباح على الاسهم التي شهدت ارتفاعا خلال الجلسات السبع الماضية ما ادى الى تراجع القيمة السوقية في نهاية الجلسة بقيمة 44 مليون دينار وبنحو 0.1 في المئة من 32.365 مليار دينار في نهاية جلسة الثلاثاء إلى 32.321 مليار دينار.

وانخفضت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنسبة 0.4 في المئة وبقيمة 102 مليون دينار لترتفع من 24.188 مليار دينار إلى 24.086 مليار دينار، في المقابل صعدت القيمة الرأسمالية للسوق الرئيس بنسبة 0.7 في المئة وبقيمة 58 مليون دينار لتستقر عند مستوى 8.234 مليارات دينار.

وتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.4 في المئة وبنحو 26 نقطة من 6179.22 نقطة إلى 6153.18 نقطة، كما انخفض المؤشر العام بنسبة 0.22 في المئة وبـ 12.5 نقطة من 5572.97 نقطة إلى 5560.43 نقطة.

في المقابل ارتفع مؤشر السوق الرئيس بنسبة 0.36 في المئة وبنحو 15.4 نقطة من 4368.77 نقطة إلى 4384.25 نقطة، وانخفض مؤشر «الرئيسي 50» بنسبة 0.2 في المئة وبنحو 0.3 نقطة من 4480.18 نقطة إلى 4471.63 نقطة.

وكانت البورصة قد افتتحت على ارتفاع جماعي لمؤشراتها في مستهل الجلسة حيث صعد مؤشرها العام 0.26 في المئة، وارتفع السوق الأول 0.23 في المئة، وسجل المؤشران «رئيسي 50» والرئيس نمواً بنسبة 0.10 في المئة و0.33 في المئة على الترتيب، وبلغت أحجام التداول نحو 53.3 مليون سهم في أول ساعة من بداية الجلسة، وذلك بتنفيذ 3.3 ألف صفقة حققت سيولة بقيمة 18.8 مليون دينار.

وشهدت الجلسة تقلصاً في السيولة بنبسة بلغت 5 في المئة لتنخفض من 83.33 مليون دينار خلال الجلسة السابقة إلى 79.2 مليون دينار، في حين ارتفعت أحجام التداول بنسبة 7.5 في المئة من 212.28 مليون سهم إلى 228.3 مليون سهم، كما انخفضت الصفقات بنسبة 0.3 في المئة لتبلغ 15.7 ألف صفقة.

وسجلت مؤشرات 7 قطاعات هبوطاً أمس بصدارة الاتصالات بانخفاض نسبته 0.73 في المئة، بينما ارتفعت مؤشرات 4 قطاعات أخرى يتصدرها الصناعة بنمو قدره 1.27 في المئة.

وجاء سهم «تحصيلات» على رأس القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بتراجع نسبته 13.22 في المئة، فيما تصدر سهم «يوباك» القائمة الخضراء مُرتفعاً بنسبة كبيرة بلغت 45.65 في المئة.

وتصدر سهم «الكويت الوطني» نشاط التداول على جميع المستويات لليوم الثاني على التوالي، بكميات بلغت 25.13 مليون سهم جاءت بتنفيذ 2454 صفقة حققت سيولة بقيمة 21.29 مليون دينار، ليتراجع السهم عند الإغلاق بنسبة 0.47 في المئة.

