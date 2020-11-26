حرب اقتصادية مستعرة بين الصين والهند

مال وأعمال

حظرت الهند 43 تطبيقًا للهواتف المحمولة معظمها صينية، وتضم القائمة تطبيق التجارة الإلكترونية التابع لمجموعة علي بابا القابضة AliExpress، يأتي ذلك استمرارا لتنفيذ العقوبات التي تستهدف الصين بالتزامن مع الخلاف على الحدود بين البلدين والمستمر لأشهر.

وتهدد التطبيقات المحظورة والتي تتضمن أيضًا بعض تطبيقات المواعدة، سيادة وسلامة الهند، بحسب بيان صادر عن وزارة التكنولوجيا الهندية.

وحظرت الهند في وقت سابق أكثر من 170 تطبيقًا صينيا، قائلة إنها تجمع بيانات المستخدمين وتشاركها مع الحكومة ويمكن أن تشكل تهديدًا على الهند.

وبدأت الهند منذ فترة في مقاطعة المنتجات الصينية ورسميا تعتبر الهند أن هذه التطبيقات تشارك في نشاطات تضر بسيادة ووحدة الهند وبأمن الدولة والنظام العام.

وبدأت تطبيقات مثل «تيك توك» تختفي من على متاجر غوغل، غير أن هذا الحظر لن تكون له تداعيات مالية كبيرة بالنسبة للهند أو الصين، ولكن له رمزية كبيرة، ذلك أن الهند تمثل سوقا عملاقة وفي خضم النمو بالنسبة للشركات الصينية.

كما أن الصين تستحوذ أيضا على سوق الهواتف الذكية في الهند من خلال شياومي وفيفو وريالم وأوبو التي تستحوذ على 65 في المئة من المبيعات.

ويحقق تيك توك المملوك من قبل مجموعة بايت دنس نحو ثلث رقم أعماله في الهند بعدد 120 مليون مستخدم، وقد فرض هذا التطبيق نفسه بعد أن طرح نسخا مترجمة إلى 15 لغة منتشرة في شبه القارة الهندية، مستفيدا من شغف الشباب الهنود بالفيديوهات على الهواتف المحمولة.

