«نور للاستثمار» باعت حصتها بشركة خارجية

مال وأعمال

أعلنت شركة نور للاستثمار المالي عن قيامها بإبرام اتفاقية مع الشركة الكويتية الهندية القابضة لبيع حصتها في شركة ذات غرض خاص مؤسسة خارج دولة الكويت وتمتلك هذه الشركة عقاراً في المملكة المتحدة. وقالت «نور» في بيان للبورصة ، إن الشركة الكويتية الهندية القابضة هي «طرف ذو صلة»، وهي شركة تابعة ومملوكة لـ«نور للاستثمار» بنسبة 56.59%. وأوضحت «نور» أن قيمة الصفقة بلغت نحو 870.2 ألف دينار، ومن المتوقع استلام مبلغ الصفقة خلال الربع الأخير من العام الحالي، موضحة بأن الصفقة لا يوجد لها تأثير جوهري على البيانات المالية المُجمعة للشركة.