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مال وأعمال

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تابعة لـ«الامتياز» شاركت في فرصة استثمارية


أعلنت مجموعة الامتياز الاستثمارية مشاركة إحدى شركاتها التابعة المملوكة بنسبة 67.76% في فرصة استثمارية بالولايات المتحدة الأميركية بمبلغ 6.43 ملايين دولار، بما يعادل 1.96 مليون دينار. وأوضحت الامتياز في بيان لبورصة أن الفرصة الاستثمارية عبارة عن عقار مكتبي يقع في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأميركية. وتوقعت أن تحقق الشركة التابعة عائد نقدية سنوية في الاستثمار بحدود 7.5%، مع تحقلق عائد داخلي بـ8% عند التخارج على مدة الاستثمار البالغة من 3 إلى 5 سنوات، علماً بأن حصة الامتياز البالعة 67.76% تحسن من صافي ربح الاستثمار.


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