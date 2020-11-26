«فيتش» منحت صكوك «KIB» تصنيفاً ائتمانياً عند «A-»

مال وأعمال

منحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني صكوك بنك الكويت الدولي KIB -التي أصدرها بقيمة 300 مليون دولار ضمن الشريحة الثانية Tier 2 من قاعدة رأس المال- تصنيفاً ائتمانياً نهائياً طويل الأجل (Long-term) عند A- حيث تم إصدار هذه الصكوك ضمن برنامج شهادات الصكوك الموثوقة من خلال شركة كي أي بي صكوك ليميتد.

وقالت فيتش في تقريرها الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 2020 ان هذه الصكوك تتوافق مع معيار نسبة كفاية رأس المال (بازل 3)، وتم تسعيرها بمعدل ربح سنوي 2.375% علماً بأنها صكوك تمتد حتى 10 سنوات وغير قابلة للاسترداد لمدة 5 سنوات. كما قامت وكالة فيتش أيضاً بمنح التصنيف الائتماني طويل/ قصير الأجل عند A+/F1 لبرنامج الصكوك الخاص بالبنك، التي تنطبق فقط على الصكوك غير المضمونة والتي سيتم إصدارها تحت مظلة هذا البرنامج.

تعاون دولي

ويذكر أن طرح KIB لهذه الصكوك ضمن الشريحة الثانية من رأس المال يأتي بالتعاون مع عدد من الجهات المالية رفيعة المستوى محلياً وإقليمياً ودولياً والتي تشمل: سيتي جروب وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين، إلى جانب بنك بوبيان، بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول، شركة كامكو للاستثمار، شركة بيتك كابيتال للاستثمار والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص كمديرين رئيسيين مشتركين وحافظي سجلات الاكتتاب المشتركين.

الصكوك الأعلى تصنيفاً

وتعليقاً على هذا التصنيف، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك، رائد جواد بوخمسين: يأتي هذا التصنيف الائتماني الذي صدر أخيراً تأكيداً على نجاح الصفقة التي عقدها KIB ومدى تميزها، حيث تعتبر هذه الصكوك الأعلى تصنيفاً ضمن الشريحة الثانية في الكويت ودول الخليج العربي، بالإضافة إلى كونها أول صكوك ضمن الشريحة الثانية لرأس المال تصدر بالدولار الأميركي في الكويت ويتم إدراجها للتداول في بورصة لندن (LSE)، ما يعزز مركز KIB المالي ومكانته في أسواق رأسمال الدين الإقليمية.

وأشار بوخمسين إلى أن هذه الصكوك المصدرة تسهم في تنويع قاعدته التمويلية وتحسين مكانته أمام المستثمرين الدوليين حيث وصل مجموع المشاركة في هذه الصكوك ما يقارب 2.7 مليار دولار أميركي تقريباً، أي ما يمثل 9 أضعاف حجم الصكوك المصدرة، وتم توزيع أكثر من 50% على المستثمرين الدوليين.

تقييم ممتاز

وأضاف بوخمسين: لطالما كنا فخورين بنجاحات KIB وسجله الحافل بالإنجازات في مجال الصفقات المالية، كما أننا راضون تماماً عن هذا التقييم الائتماني الممتاز لكل من صكوك البنك ضمن الشريحة الثانية لرأس المال وبرنامج إصدار الصكوك 2 مليار دولار والذي يعتبر أقل بدرجتين فقط من التصنيف الائتماني طويل الأجل للبنك والخاص بالتزاماته بالعملات الأجنبية (IDR) والمثبت عند الفئة (A+).

تثبيت التصنيف الائتماني

لابد من الإشارة إلى أن وكالة فيتش قامت بتثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل (Long-term IDR) لبنك الكويت الدولي (KIB) عند A+ وكذلك تثبيت القدرة الذاتية (VR) للبنك عند bb- مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك وفقاً لتقريرها الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 2020. علماً أن النظرة المستقبلية المستقرة لـ (KIB) تعكس النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني السيادي للكويت.

