«التجارة» السعودية الأفضل عربياً

مال وأعمال

هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، وحاكم دبي، خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بفوز وزارة التجارة في المملكة كأفضل وزارة في العالم العربي من بين أكثر من 5000 مشاركة حكومية عربية.

جاء ذلك خلال الفعاليات الافتراضية للدورة الأولى من جائزة التميز الحكومي العربي.

كما قال بن راشد: إن رؤية 2030 التي يقودها الأمير محمد أفرزت تجارب عربية حكومية غير مسبوقة تنافس العالمية.

وكان حاكم دبي قد هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي بفوز وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد كأفضل وزيرة في العالم العربي.

وقال في تغريده على حسابه بموقع «تويتر»: إن التطوير الحكومي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي يحقق قفزات مدروسة.

وقال حاكم دبي إن الإمارات أطلقت جائزة للتميز الحكومي العربي بالتعاون مع جامعة الدول العربية، حيث استقبلوا 5000 مشاركة حكومية بحثوا فيها عن أفضل وزير عربي وأفضل وزارة وأفضل محافظ وغيرهم، كما تم استثناء الإمارات من الجوائز والمشاركة وذلك للحيادية.

وتابع: نبارك للفائزين.. ونقول لكن من رشح ولم يفز استمر في التطوير.. ولكل المسؤولين الحكوميين العرب.. لا تتوقفوا عن تطوير مؤسساتكم..استقرار عالمنا العربي.. وتطور اقتصاده.. وازدهار حياته.. وبناء مستقبل أبنائه..كله بيدكم..مهمتكم عظيمة.. وتاريخية.. ونسأل الله لكم التوفيق دائماً وأبداً.

وقد توجت وزارة التجارة السعودية، بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل وزارة عربية من بين أكثر من 5 آلاف مشاركة حكومية عربية، نتيجة للتميز المؤسسي وفق أفضل المعايير الدولية، وتبني مفاهيم الابتكار والتطوير، وحوكمة الأداء لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات المرتبطة بالرؤية.

كما حققت الوزارة جائزة أفضل خدمة حكومية على مستوى العالم العربي عن خدمة «أسس شركتك» التي تُمكن من التأسيس الإلكتروني للشركات خلال 30 دقيقة بعد أتمتة جميع الإجراءات.

وأقيم حفل تكريم الفائزين في الدورة الأولى من الجائزة «افتراضياً» في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبمشاركة عربية رفيعة المستوى.

وأكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أن فوز وزارة التجارة بجائزة التميز الحكومي العربي التي يرعاها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كأفضل وزارة عربية إنجاز جديد لوطننا الغالي، وهو إحدى ثمار رؤية المملكة 2030. مشيداً بالجهود الإبداعية والعمل الدؤوب لفريق عمل التجارة.

من جانبه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، خلال كلمته ضمن فعاليات الحفل أن: «جائزة التميز الحكومي العربي تستهدف كل الجهات الحكومية، والقيادات والموظفين الحكوميين في الدول العربية، ولأنها جائزة متخصصة بالتميز الحكومي العربي، وتهدف إلى نشر ثقافة الجودة والتميز في المؤسسات الحكومية العربية بما يعزز ممارسات الحوكمة الرشيدة والتوظيف الأمثل للموارد، وخلق فكر قيادي إيجابي لتبني مفهوم التميز، وتركز على تحسين الأداء والتطوير المستمر في الأجهزة الحكومية العربية، ولأنها بمثابة منصة لتبادل أفضل الممارسات والتجارب الحكومية العربية».

من جهته، أكد مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر علي القحطاني، أن جائزة التميز الحكومي العربي تهدف إلى توفير خارطة طريق عربية، للوصول إلى تميز المؤسسات العربية، وما كان لهذه الفكرة لترى النور لولا الدعم الذي حصلت عليه المبادرة من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

