الجوائز المؤسسية

مال وأعمال

حازت هيئة الغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية جائزة أفضل هيئة مؤسسة حكومية عربية. وحصلت كل من خدمة حوكمة المعلومات الاقتصادية والجمركية لتسهيل التجارة «أفق» من شؤون الجمارك بوزارة الداخلية في مملكة البحرين على جائزة أفضل مبادرة تجربة تطويرية حكومية. كما حصل مشروع بنبان للطاقة الشمسية، الشركة المصرية لنقل الكهرباء لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في جمهورية مصر العربية، على جائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية. وحصد كل من مشروع الدعم التكميلي «تكافل» بصندوق المعونة الوطنية في المملكة الأردنية الهاشمية، ومشروع خطوة للمشاريع المنزلية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مملكة البحرين، على جائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتنمية المجتمع. وفي جائزة افضل تطبيق حكومي عربي ذكي فاز بها كل من تطبيق «المستشار العقاري» من صندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية، وتطبيق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل» لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين، وتطبيق «أسس شركتك» التابعة لوزارة التجارة في المملكة العربية السعودية.

