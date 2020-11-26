هبوط الذهب

مال وأعمال

تراجع الذهب مع بدء عملية انتقال جو بايدن إلى البيت الأبيض رسميا وتفاؤل إزاء لقاحات لفيروس كورونا، ما يقلص جاذبية الذهب كملاذ آمن. ونزل الذهب في السوق الفورية 0.1 % إلى 1805 دولارات للأوقية (الأونصة). هبط المعدن لأقل مستوى منذ 17 يوليو عند 1800.01 دولار. ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1 % إلى 1802.80دولار.

وتقلص أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة لحيازة الذهب الذي لا يحمل عائداً. وارتفع الذهب أكثر من 18 % هذا العام بفضل وضعه كأداة تحوط في مواجهة التضخم الذي حفزه إطلاق برامج تحفيز مالي ضخمة عالمياً.

