«بوبيان» يحتفل بمرور 16 عاماً على التأسيس

مال وأعمال

يحتفل بنك بوبيان خلال الشهر الحالي بمرور 16 عاماً على إنطلاقه في العام 2004 بعد أن أعلن عن تأسيسه كثاني البنوك الإسلامية من خلال أكبر طرح للاسهم للمواطنين اعتبر وقتها الأكبر في تاريخ الكويت برأسمال 76 مليون دينار.

وعلى مدار هذه السنوات نجح بنك بوبيان في تأكيد مكانته كواحد من أهم البنوك الكويتية التى استطاعت أن تحقق الكثير من الإنجازات والنجاحات على مستوى السوق المحلية على الرغم من قصر عمرها .

جاء طرح أسهم بنك بوبيان في عام 2004 ليمثل وقتها أكبر طرح للأسهم في تاريخ الكويت بلغ حينذاك 76 مليون دينار حيث تم فتح باب الاكتتاب في أسهم البنك بناء على المرسوم الأميري الخاص بتأسيس شركة مساهمة كويتية عامة باسم «بنك بوبيان»، وبلغ رأس مال البنك حسب المرسوم 100 مليون دينار ( مليار سهم ) كانت حصة الهيئة العامة للاستثمار منها 20 % ومؤسسة التأمينات الاجتماعية 4 % والباقي 76 % طرحت للاكتتاب العام.

وصدر في سبتمبر 2004 قرار وزير التجارة والصناعة بتأسيس بنك بوبيان كشركة مساهمة، إلا أنه كونه مصرفاً أو بنكاً فإنه كان يتعين صدور قرار خاص من وزارة المالية، وبالفعل فقد صدر القرار رقم 23 لسنة 2004 بتاريخ 28 نوفمبر 2004 بتسجيل البنك في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي. ومثل عام 2005 الإنطلاقة الفعلية للعمليات التشغيلية للبنك، حيث كانت البداية بعدد محدود من الموظفين بدأوا العمل من خلال مجموعة من المكاتب المؤجرة في مبنى صغير يقع في قلب العاصمة حيث شهد البنك مجموعة من التطورات المهمة. يمكن التأريخ لهذه المرحلة منذ أغسطس 2009 مع وجود إدارة تنفيذية جديدة للبنك بقيادة الرئيس التنفيذي عادل الماجد في اعقاب حصول البنك الوطني على موافقة بنك الكويت المركزي بشراء ما نسبته 40 % من أسهم بنك بوبيان ليكون ذراعه الإسلامي ليتقدم بعدها الوطني بطلب آخر لرفع النسبة إلى 60 %.

وقتها وضع البنك استراتيجية بمشاركة واحدة من أكبر الجهات الاستشارية العالمية اعتمدت على العودة إلى أساسيات العمل المصرفي والتركيز على السوق المحلي من خلال إعادة رسم خارطة الفروع وتقديم خدمات ومنتجات جديدة والتركيز على خدمة العملاء.

شهد العام الحالى مرور العالم والكويت بجائحة كوفيد 19 والتى غيرت الكثير من المفاهيم والسلوكيات التى تعودنا عليها في وقت تمكن فيه بنك بوبيان من التعامل مع هذه الأزمة باحترافية عالية خاصة ما يتعلق بخدمة العملاء خلال فترتي الحظر الجزئي والكلي بفضل استثمارات البنك في قطاع الخدمــــات المصرفية الرقمية والتى أتت ثمارها من خلال تلبية احتياجات العملاء المختلفة.

وانعكس نجاح البنك في مجال الخدمات المصرفية الرقمية في النمو غير المسبوق في قاعدة العملاء ممن يستخدمون هذه القنوات سواء عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهاتف النقال (Boubyan Mobile Banking)، والذي تضاعف خلال السنوات الأخيرة مقارنة بنسب نمو معتدلة لدى المصارف الأخرى. وعلى مدار سنواته الأخيرة حصد البنك عشرات الجوائز في مختلف المجالات إلا أن اكثرها أهمية جائزة أفضل بنك إسلامي في العالم في مجال الخدمات المصرفية الرقمية Best Islamic Digital Bank من مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية إلى جانب جوائز مؤسسة سيرفس هيرو لخدمة العملاء سواء على مستوى البنك الاسلامية او القطاع الخاص الكويتي.

يعتبر بوبيان من أعلى مؤسسات القطاع الخاص توظيفاً للعمالة الوطنية والتى وصلت إلى حوالي 76.5%، في الوقت الذي يسعى فيه البنك إلى استقطاب الكوادر النسائية حيث بلغت نسبة الموظفات 26% من إجمالى القوى العاملة على مستوى البنك. وتعتبر مبادرة نور بوبيان أيقونة المبادرات الاجتماعية والانسانية للبنك التى تؤكد سعيه للعمل الخيري خارج الكويت من خلال قيامه بإجراء عمليات جراحية لإعادة البصر للمصابين بمرض المياه البيضاء في افريقيا .

أيقونة فنية

شهد العام الحالي انطلاق عمليات الحفر والبناء في المبنى الجديد للبنك الذي يتوقع ان يكون جاهزاً لاستقبال موظفي بوبيان بحلول عام 2025 ان شاء الله حيث تم تصميم المبنى الذي يقع على مساحة 4 آلاف متر مربع ليكون بمثابة أيقونة فنية مستوحاة من شعار البنك.

6.3 مليارات دينار أصولاً

نجح البنك على مدار السنوات الماضية من تحقيق نمو كبير في مؤشراته المالية حيث ارتفعت الأصول المجمعة لمجموعة بنك بوبيان حتى نهاية سبتمبر من العام الحالي إلى 6.3 مليارات دينار بنسبة نمو تصل إلى 25% .

وبلغت ودائع العملاء5.1 مليارات دينار بنسبة نمو تصل إلى 24% فيما بلغت محفظة التمويل 4.6 مليار دينار بنسبة نمو تصل إلى 28% وبلغت الإيرادات التشغيلية 123 مليون دينار بنسبة نموتصل إلى 13%.

6 أضعاف تغطية الاكتتاب

خلال عام 2020 نجح بنك بوبيان إقليماً و عالمياً في تغطية الاكتتاب في أول إصدار صكوك أولية غير مضمونة تحت مظلة برنامج الصكوك بمجموع طلبات يناهز 4.6 مليارات دولار أي اكثر من 6 اضعاف المبلغ المستهدف (750 مليون دولار) والتي تم ادراجها في بورصة ايرلندا .

كما نجح بوبيان في استكمال استحواذه على أسهم إضافية فى بنك لندن والشرق الأوسط تمثل 45.25 % تقريباً ، ليصبح الإجمالي بعد إضافة الأسهم المملوكة لمجموعة بنك بوبيان حوالي 71 % تقريباً من الأسهم العادية المصدرة لبنك لندن والشرق الأوسط.

قوة «بوبيان»

الاستراتيجيات الواضحة التى تضعها

كبرى شركات الاستشارات العالمية

العودة إلى أساسيات العمل المصرفي

الطلب المتنامي في السوق الكويتي على الخدمات والمنتجات المالية الإسلامية

الاستثمار في الموارد البشرية

الاستثمار بقوة في الخدمات المصرفية الرقمية منذ سنوات

الفريق التنفيذي عالي المستوى

التركيز على خدمة العملاء

السرعة في الإنجاز وتنفيذ الأفكار

إطلاق الأفكار الإبداعية والعمل المستمر على الابتكار

